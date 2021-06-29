29 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Cengiz Ünder Marsilya'ya mı gidiyor?

Cengiz'in yeni takımını açıkladılar! İşte sunulan teklif...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ımızın yıldız ismi Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oluyor. Fransız basınında yer alan habere göre Marsilya, milli futbolcumuzu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oluyor. Marsilya, milli futbolcunun kiralanması konusunda Roma ile anlaşma sağladı... Takvim'in haberine göre, eğer İmzalar atılırsa sözleşmede 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da bulunacağı ifade ediliyor.
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