29 Haziran 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuno Espirito Santo'da sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı
Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarına sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin, gündeminde yer alan isim Nuno Santo'ydu. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun duyurduğu habere göre, Tottenham, Portekizli teknik adamı takımın başına geçirecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gündeme gelen son isim, İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton'ın başında başarılı işlere imza atan Nuno Santo'ydu...
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı son dakika bilgisine göre, 1 Temmuz tarihinden itibaren Tottenham'da genel menajer olarak çalışmaya başlayacak Fabio Paratici, Nuno Santo'yu takımın başına geçirmek üzere Londra'ya gitti.
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