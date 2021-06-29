Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gündeme gelen son isim, İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton'ın başında başarılı işlere imza atan Nuno Santo'ydu...

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı son dakika bilgisine göre, 1 Temmuz tarihinden itibaren Tottenham'da genel menajer olarak çalışmaya başlayacak Fabio Paratici, Nuno Santo'yu takımın başına geçirmek üzere Londra'ya gitti.

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