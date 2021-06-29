Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aurelio Buta, Felipe Anderson, Steven Caulker... | FB haberleri
Son dakika transfer haberleri... 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Aurelio Buta, Felipe Anderson, Steven Caulker gibi isimleri de trasfer listesine ekledi. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler ve detayları... (FB haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
STEVEN CAULKER
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor formasıyla iyi bir performans sergileyen Steven Caulker'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı lacivertli ekip, İngiliz futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardı.
DANIELE RUGANI
Atilla Szalai'nin yanına deneyimli bir stoper arayan Fenerbahçe, Juventus'un yıldız savunmacısı Daniele Rugani'yi gündeminde tutmaya devam ediyor. Rugani'nin menajeri görüşmeler sürüyor. Futbolcunun birçok talibi bulunuyor.
TASOS DONIS
Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan medyasında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz sezon forvet hattından beklenen verimi alamayan Kanarya, Yunan golcü Tasos Donis ile ilgileniyor.
CENGİZ ÜNDER
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Cengiz Ünder'de flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcuya Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya da talip oldu. Cengiz Ünder ile ilgili son durumun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
VEDAT MURIQI
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, Lazio'da beklenen performası sergileyemedi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için devrede. Lazio'nun Muriqi için vereceği kararın arından harekete geçilecek.
AURELIO BUTA
Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp'in sağ beki Aurelio Buta'yı bitirmeye çok yakın. Aurelio Buta'nın transferi için gelecek yeni teknik direktörün onayı bekleniyor.
FELIPE ANDERSON
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen yıldız futbolcu Felipe Anderson'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye iletildi.
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