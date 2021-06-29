29 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aurelio Buta, Felipe Anderson, Steven Caulker... | FB haberleri

Son dakika transfer haberleri... 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Aurelio Buta, Felipe Anderson, Steven Caulker gibi isimleri de trasfer listesine ekledi. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aurelio Buta, Felipe Anderson, Steven Caulker... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 Giriş Tarihi: 29.06.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aurelio Buta, Felipe Anderson, Steven Caulker... | FB haberleri

STEVEN CAULKER

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor formasıyla iyi bir performans sergileyen Steven Caulker'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı lacivertli ekip, İngiliz futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aurelio Buta, Felipe Anderson, Steven Caulker... | FB haberleri

DANIELE RUGANI

Atilla Szalai'nin yanına deneyimli bir stoper arayan Fenerbahçe, Juventus'un yıldız savunmacısı Daniele Rugani'yi gündeminde tutmaya devam ediyor. Rugani'nin menajeri görüşmeler sürüyor. Futbolcunun birçok talibi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aurelio Buta, Felipe Anderson, Steven Caulker... | FB haberleri

TASOS DONIS

Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan medyasında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz sezon forvet hattından beklenen verimi alamayan Kanarya, Yunan golcü Tasos Donis ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aurelio Buta, Felipe Anderson, Steven Caulker... | FB haberleri

CENGİZ ÜNDER

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Cengiz Ünder'de flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcuya Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya da talip oldu. Cengiz Ünder ile ilgili son durumun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aurelio Buta, Felipe Anderson, Steven Caulker... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, Lazio'da beklenen performası sergileyemedi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için devrede. Lazio'nun Muriqi için vereceği kararın arından harekete geçilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aurelio Buta, Felipe Anderson, Steven Caulker... | FB haberleri

AURELIO BUTA

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp'in sağ beki Aurelio Buta'yı bitirmeye çok yakın. Aurelio Buta'nın transferi için gelecek yeni teknik direktörün onayı bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aurelio Buta, Felipe Anderson, Steven Caulker... | FB haberleri

FELIPE ANDERSON

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen yıldız futbolcu Felipe Anderson'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye iletildi.

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