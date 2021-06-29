29 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Steven Caulker resmen Fenerbahçe'de!

Steven Caulker resmen F.Bahçe'de!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 Giriş Tarihi: 29.06.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Steven Caulker ile anlaştığını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Transfer dönemine bonservisi elinde olan Serdar Dursun'u kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe, 2. transferi de resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren İngiliz defans oyuncusu Steven Caulker ile anlaştığını ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

F.Bahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir.

Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır.

Fenerbahçe Caulker'ı resmen açıkladı!

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