Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Lucien Favre Crystal Palace'la anlaşamadı!
Yeni sezon öncesi henüz bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe, arayışlarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerin gündemine gelen İsviçreli çalıştırıcı Lucien Favre, geçtiğimiz günlerde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile 3 yıllığına anlaşmaya varmıştı. Ancak 63 yaşındaki deneylimli isim, bu kararından vazgeçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışı içerisinde olan Fenerbahçe'nin adayları arasında yer alan İsviçreli çalıştırıcı Lucien Favre, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Crystal Palace ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştı. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Guardian'da yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, teknik direktörlüğe dönmek için kendini hazır hissetmediği gerekçesiyle bu anlaşmadan vazgeçti. 63 yaşındaki çalıştırıcı, bir süre daha takım çalıştırmayı düşünmüyor.
Favre, son olarak Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'u çalıştırmıştı. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan İsviçreli teknik adam için Başkan Ali Koç, temsilcisi ile görüşme yaptıklarını doğrulamıştı.
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