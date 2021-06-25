Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gündem Malang Sarr! İşte sunulan teklif...

Hayal kırıklığı yaratan Tisserand ve Lemos'u gönderip kaliteli bir stoper transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de yeniden Malang Sarr sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler eski gözdesi olan Fransız yıldızı kadroya katmak için yeniden girişimlere start verdi.