Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gündem Malang Sarr! İşte sunulan teklif...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler daha önce birçok defa gündeme gelen Malang Sarr için yeniden harekete geçti. İşte Fransız savunma oyuncusuna sunulan teklif ve detayları... (FB spor haberleri)
Hayal kırıklığı yaratan Tisserand ve Lemos'u gönderip kaliteli bir stoper transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de yeniden Malang Sarr sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler eski gözdesi olan Fransız yıldızı kadroya katmak için yeniden girişimlere start verdi.
CHELSEA'YE KAPTIRMIŞLARDI
Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezon başında bonservisi elinde olan Sarr'ın transferi konusunda büyük uğraş vermiş ancak genç yıldız tercihini Chelsea'den yana kullanmıştı.
PORTO'DA KİRALIK OYNADI
Geçen sezonu Porto'da kiralık geçiren Sarr için resmi girişimlere başlayan sarı-Lacivertliler, Takvim'in haberine göre Chelsea ile temasa geçti. Hedef, 22 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralamak.
YENİ SEZON PLANINDA YOK!
Porto formasıyla geride bıraktığımız sezon 27 maça çıkan Malang Sarr, Chelsea'nin yeni sezon planlarında yer almıyor. Fener, genç yıldızın menajeriyle de temas sağladı
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