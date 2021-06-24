24 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan teknik direktörlük önerisi!

Aziz Yıldırım'dan teknik direktörlük önerisi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, flaş açıklamlarda bulundu Yıldırım, sarı lacivertliler için teknik direktörlük önerisi geldi. Eski Başkan Yıldırım, "Biz tarih yazdık. Şimdi tarih tersten yazılıyor. Hoca boşuna arıyor. Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Yıldırım, "Biz tarih yazdık. Şimdi tarih tersten yazılıyor. Hoca boşuna arıyor. Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederim. Birinci sezonda küme düşme tehlikesi, ikinci sezonda 7.'lik, 3. sezonda yüzde 70'i hazır denilen takım 3. oldu. Futbolda soruyolar 6 puan veriyor. Sıfır." dedi.

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