28 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Luiz Gustavo ve Jose Sosa'dan şok hareket! Fenerbahçe'nin isteği...

Transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyip şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, ilk etapta takımdaki maliyeti düşürmek istiyor. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncuları Luiz Gustavo ve Jose Sosa'dan indirim isterken, 2 yıldızdan şok bir hareket geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Luiz Gustavo ve Jose Sosa'dan şok hareket! Fenerbahçe'nin isteği...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Geçtiğimiz yıl 22 transfer yapan ve mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, kadrodaki maliyeti azaltıp transferlere bütçe oluşturmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Luiz Gustavo ve Jose Sosa'dan şok hareket! Fenerbahçe'nin isteği...

Sarı-lacivertli takım, takımın en çok kazananları arasında yer alan Luiz Gustavo ve Jose Sosa'dan yıllık ücretinde indirime gitmesini istedi.

Son dakika spor haberleri: Luiz Gustavo ve Jose Sosa'dan şok hareket! Fenerbahçe'nin isteği...

Sabah'ın haberine göre; Toplam yıllık ücretleri 5 milyon Euro'yu geçen bu ikiliden yönetime henüz olumlu bir cevap gelmedi.

Son dakika spor haberleri: Luiz Gustavo ve Jose Sosa'dan şok hareket! Fenerbahçe'nin isteği...

Kanarya, bu ikilinin takımda kalması durumunda orta sahaya yeni bir transfer yapmayı da düşünmüyor. Ancak biri ayrılırsa takviye gündeme gelecek.

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