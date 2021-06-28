28 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Luiz Gustavo ve Jose Sosa'dan şok hareket! Fenerbahçe'nin isteği...
Transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyip şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, ilk etapta takımdaki maliyeti düşürmek istiyor. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncuları Luiz Gustavo ve Jose Sosa'dan indirim isterken, 2 yıldızdan şok bir hareket geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Geçtiğimiz yıl 22 transfer yapan ve mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, kadrodaki maliyeti azaltıp transferlere bütçe oluşturmak istiyor.
Sarı-lacivertli takım, takımın en çok kazananları arasında yer alan Luiz Gustavo ve Jose Sosa'dan yıllık ücretinde indirime gitmesini istedi.
Sabah'ın haberine göre; Toplam yıllık ücretleri 5 milyon Euro'yu geçen bu ikiliden yönetime henüz olumlu bir cevap gelmedi.
Kanarya, bu ikilinin takımda kalması durumunda orta sahaya yeni bir transfer yapmayı da düşünmüyor. Ancak biri ayrılırsa takviye gündeme gelecek.
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