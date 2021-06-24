Fenerbahçe'de birçok belirsizlik çözüme kavuşuyor. Hafta sonu yapılacak olan seçim ile birlikte hem başkanın hem de teknik direktörün netlik kazanması bekleniyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, teknik direktör konusu için 2.5 adayın olduğunu söylemişti. 'Buçuk' olarak bahsedilen hocanın kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, önceki gün yaptığı açıklamada teknik direktörü pazartesi günü açıklayacağını duyurdu. Adayları iki isme indirdiklerini ifade eden sarı-lacivertli kulübün başkanı, "İki buçuk da diyebilirim" ifadesini kullandı. Sabah'ın haberine göre; Marco Silva ve Paulo Fonseca isimlerini gündeminde tutan Ali Koç'un 'buçuk' olarak bahsettiği adayın Slaven Bilic olduğu ileri sürüldü.

SEÇİMDEN ÖNCE AÇIKLAMA YOK

Bir dönem Beşiktaş'ta görev alan Hırvat teknik adam sessizliğini korurken, kulüp bu konuda ser verip sır vermiyor. Başkan ise yeniden seçilmeden teknik direktör açıklamasını doğru bulmadığı için resmi duyuruyu pazartesi günü yapacak. Koç'un hangi isimde karar kılacağı merakla bekleniyor. 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, şu anda Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ın başında.

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