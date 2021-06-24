24 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Başkan Ali Koç 2.5 aday demişti! Fenerbahçe'nin 'buçuk' hedefi belli oldu

Ali Koç 2.5 aday demişti! 'Buçuk' hedefi belli oldu
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.06.2021

Fenerbahçe'de birçok belirsizlik çözüme kavuşuyor. Hafta sonu yapılacak olan seçim ile birlikte hem başkanın hem de teknik direktörün netlik kazanması bekleniyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, teknik direktör konusu için 2.5 adayın olduğunu söylemişti. 'Buçuk' olarak bahsedilen hocanın kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, önceki gün yaptığı açıklamada teknik direktörü pazartesi günü açıklayacağını duyurdu. Adayları iki isme indirdiklerini ifade eden sarı-lacivertli kulübün başkanı, "İki buçuk da diyebilirim" ifadesini kullandı. Sabah'ın haberine göre; Marco Silva ve Paulo Fonseca isimlerini gündeminde tutan Ali Koç'un 'buçuk' olarak bahsettiği adayın Slaven Bilic olduğu ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Hedefte Cedric Bakambu var

SEÇİMDEN ÖNCE AÇIKLAMA YOK

Bir dönem Beşiktaş'ta görev alan Hırvat teknik adam sessizliğini korurken, kulüp bu konuda ser verip sır vermiyor. Başkan ise yeniden seçilmeden teknik direktör açıklamasını doğru bulmadığı için resmi duyuruyu pazartesi günü yapacak. Koç'un hangi isimde karar kılacağı merakla bekleniyor. 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, şu anda Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ın başında.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya'ya sürpriz golcü! Menajeri teklif etti Kanarya'ya sürpriz golcü! Menajeri teklif etti
Ozan'a Fransa'dan talip! Resmi teklif an meselesi Ozan'a Fransa'dan talip! Resmi teklif an meselesi
Perotti'de flaş gelişme! O kulübün başkanı... Perotti'de flaş gelişme! O kulübün başkanı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör