28 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma transferinde Premier Lig'den rakip!

Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıkları sürüyor. Kanarya, 7 yıl süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Yaz transfer döneminde kanat bölgesine de takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Bournemouth forması giyen Arnaut Danjuma'yı gündemine aldı. Fenerbahçe'ye bu transferde Premier Lig'den dev rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma transferinde Premier Lig'den rakip!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Fenerbahçe İngiliz temsilcisi Bournemouth'ta forma giyen kanat oyuncusu Arnaut Danjuma için girişimde bulundu... Takımı Bournemouth Premier Ligi vizesi alamadığı için takımdan ayrılma kararı alan Hollandalı yıldız için Premier Lig'den rakip çıktı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma transferinde Premier Lig'den rakip!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için Leeds United da girişimlere başladı. Sarı-Lacivertliler, Leeds'in teklifi sonrası transferde tüm planlarını değiştirdi. Fenerbahçe'nin Danjuma için bekleme kararı aldığı öğrenildi.


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma transferinde Premier Lig'den rakip!

2019 yılında Brugge'den Bournemouth'a 16 milyon Euro bedelle transfer olan Hollandalı yıldızın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Bournemouth formasıyla 37 maça çıkan 24 yaşındaki Arnaut Danjuma, 17 gol atarken 8 de asist yaptı. Danjuma 2 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi ve 1 gol attı.

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