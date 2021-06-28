Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Mehmet Aurelio görevinden ayrıldığını açıkladı. (FB spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada bir teknik adam ile anlaşıldığını ancak birkaç gün içerisinde açıklanacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine Kanarya'da flaş bir ayrılık yaşandı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan eski futbolcu Mehmet Aurelio, görevinden ayrıldığını duyurdu.



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