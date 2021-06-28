28 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Adı Fenerbahçe ile anılan Christophe Galtier Nice ile anlaştı

Galtier'in yeni takımı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Son dakika spor haberleri: Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan ve Fransa'da Lille ile şampiyonluğa elde eden Christophe Galtier, Nice takımı ile sözleşme imzaladı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, teknik direktörlük görevine Christophe Galtier'nin getirildiğini açıkladı.

Nice Kulübü, 54 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Galtier ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galtier, 2009-2017 yıllarında Saint-Etienne'de görev yaptıktan sonra Lille'in başına geçmişti.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille, geçen sezon Galtier yönetiminde Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Nice ise Rumen teknik direktör Adrian Ursea yönetiminde tamamladığı sezonu 9. sırada bitirmişti.



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