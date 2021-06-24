24 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Almanya 2. liginden oyuncu almak yakışmaz!

Aziz Yıldırım: Almanya 2. liginden oyuncu almak yakışmaz!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

"Ey Ali Koç, sen Koç ailesinin veliahtısın. Sana Almanya 2. liginden oyuncu almak yakışmaz! "Git Benzema'yı al, git Dzeko'yu al. Bunlar yakışır Fenerbahçe'ye. Anelka bu kulüpte yedek oturdu. Roberto Carlos şampiyon oldu. Herkes Carlos diye elini sallarken gittik bir sabah uçakla aldık geldik. Senden beklentimiz bu." dedi.

"Ey Ali Koç, sen Koç ailesinin veliahtısın. Sana Almanya 2. liginden oyuncu almak yakışmaz! "Git Benzema'yı al, git Dzeko'yu al. Bunlar yakışır Fenerbahçe'ye. Anelka bu kulüpte yedek oturdu. Roberto Carlos şampiyon oldu. Herkes Carlos diye elini sallarken gittik bir sabah uçakla aldık geldik. Senden beklentimiz bu." dedi.
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