24 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması!

Ve Aziz Yıldırım açıkladı! Aday olacak mı?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olağan genel seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

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