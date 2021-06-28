Geçtiğimiz 2 sezonu Belçika ekiplerinden Westerlo'da geçiren Berke Özer, oradaki sözleşmesinin bitiminin ardından Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sarı lacivertliler genç kaleci için planını belirledi. Ümit milli kaleci gelecek sezon Altay Bayındır ile rekabete girecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Gelecek sezon da Fenerbahçe'de yerli kaleci geleneği sürecek. Milliyet'in haberine göre; Belçika ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak başarılı bir dönem geçiren Berke Özer, bu sezon Altay Bayındır'ın partneri olacak.

Daha önce oynama şartı ile Sarı-Lacivertli kulüpte kalmak isteyen Berke Özer'in bu ısrarından vazgeçtiği, teknik adamın seçimine saygılı olacağını bildirdiği öğrenildi. Berke, Altay gibi bir kaleci ile rekabet içine girmenin kendisine çok şey kazandıracağını da ifade etmişti.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ