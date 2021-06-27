27 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Marsilya Cengiz Ünder'e talip oldu
Fenerbahçe'nin Roma'dan kiralamak istediği Cengiz Ünder için Marsilya devreye girdi. İtalyan basını, Roma ile kaleci Pau Lopez'in transferi için görüşen Marsilya'nın Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için de başkent ekibiyle görüşeceğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin Roma'dan kiralamak istediği Cengiz Ünder için Marsilya devreye girdi. İtalyan basını, Roma ile kaleci Pau Lopez'in transferi için görüşen Marsilya'nın Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için de başkent ekibiyle görüşeceğini duyurdu. Geçen sezon Leicester City'de kiralık oynayan ancak istediği şansı bulamayan 23 yaşındaki milli futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi.
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