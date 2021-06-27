16 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ



2019 yılında Brugge'den Bournemouth'a 16 milyon Euro karşılığında transfer olan Danjuma'nın 3 yıl daha sözleşmesi var. Hollandalı yıldızla 4-5 kulüp daha ilgileniyor.

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