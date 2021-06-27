27 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! Arnaut Danjuma için resmi girişimler başladı

Geçtiğimiz yıl 22 transfer yapan ve mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, ligi 3. sırada bitirmişti. Sarı-lacivertliler kadro iskeletini koruyarak birkaç takviyeyle birlikte önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen Arnaut Danjuma için resmi girişimler başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! Arnaut Danjuma için resmi girişimler başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Yeni sezon öncesi transferde nokta atışı hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe flaş bir isim için masada... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'un kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'nın transferi için resmi girişimlere başladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! Arnaut Danjuma için resmi girişimler başladı

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Takvim'in haberine göre; Hollandalı yıldız, takımının Premier Lig'e yükselememesi sonrası ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi de bu gelişme sonrasında transfer için atağa kalktı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! Arnaut Danjuma için resmi girişimler başladı

SIKI PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Ancak Bournemouth'un 24 yaşındaki Danjuma için belirlediği 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli sıkıntı yaratıyor. Yönetim bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! Arnaut Danjuma için resmi girişimler başladı

16 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2019 yılında Brugge'den Bournemouth'a 16 milyon Euro karşılığında transfer olan Danjuma'nın 3 yıl daha sözleşmesi var. Hollandalı yıldızla 4-5 kulüp daha ilgileniyor.

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