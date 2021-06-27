Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! Arnaut Danjuma için resmi girişimler başladı
Geçtiğimiz yıl 22 transfer yapan ve mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, ligi 3. sırada bitirmişti. Sarı-lacivertliler kadro iskeletini koruyarak birkaç takviyeyle birlikte önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen Arnaut Danjuma için resmi girişimler başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezon öncesi transferde nokta atışı hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe flaş bir isim için masada... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'un kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'nın transferi için resmi girişimlere başladı.
HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ
Takvim'in haberine göre; Hollandalı yıldız, takımının Premier Lig'e yükselememesi sonrası ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi de bu gelişme sonrasında transfer için atağa kalktı.
SIKI PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Ancak Bournemouth'un 24 yaşındaki Danjuma için belirlediği 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli sıkıntı yaratıyor. Yönetim bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.
16 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
2019 yılında Brugge'den Bournemouth'a 16 milyon Euro karşılığında transfer olan Danjuma'nın 3 yıl daha sözleşmesi var. Hollandalı yıldızla 4-5 kulüp daha ilgileniyor.
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