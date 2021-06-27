27 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Andre Villas-Boas heyecanı!

Villas Boas heyecanı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Ali Koç'un pazartesi günü açıklayacağı yeni hocanın Andre Villas Boas olacağı iddiası dün ortaya atılırken, heyecan yaşattı. Son olarak Marsilya'yı çalıştıran deneyimli hoca, Fransız ekibinde 1.67 puan ortalaması tutturmuştu.

Ali Koç'un pazartesi günü açıklayacağı yeni hocanın Andre Villas Boas olacağı iddiası dün ortaya atılırken, heyecan yaşattı. Son olarak Marsilya'yı çalıştıran deneyimli hoca, Fransız ekibinde 1.67 puan ortalaması tutturmuştu. Taktik zekasıyla ön plana çıkan Villas Boas için sarı-lacivertli taraftarlar çok sayıda övgü paylaşımlarında bulundu.
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