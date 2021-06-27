5 BÜYÜK LİGDE OYNAR

Macaristan'ın hocası Marco Rossi, "Szalai bizim takımımızın kilit oyuncuları arasında. Harika bir turnuva geçirdi. Fenerbahçe'de seviye atladı. Henüz en üst seviyeye ulaşmadı ama böyle devam ederse Avrupa'nın 5 büyük liginden birine rahatlıkla gidebilir. Fenerbahçe'nin onun için belirlediği rakam çok gerçekçi" dedi.