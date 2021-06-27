Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Attila Szalai'ye Napoli kancası! İşte istenen rakam
Son dakika transfer haberleri: 2021/2022 sezonunu zirvede tamamlayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli takıma katılan ve hem Fenerbahçe formasıyla hem de EURO 2020'de Macaristan Milli Takımı ile başarılı bir performans ortaya koyan Attila Szalai'nin talipleri artıyor. La Liga devi Atletico Madrid'in transferi için girişimlerini sürdürdüğü Macar futbolcuya Serie A ekibi Napoli de talip oldu. İşte yönetimin Szalai'nin bonservisi için istediği rakam... (FB spor haberi)
Attila Szalai, İtalyan devi Napoli'nin radarına girdi. Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020'de boy gösteren Szalai; Almanya, Fransa ve Portekiz gibi güçlü rakiplere karşı forma giyerek dikkat çekti.
Fotomaç'ın haberine göre; Szalai'nin hem F.Bahçe'deki hem de milli takımındaki performansı sonrası Napoli, yıldız savunmacıya talip oldu. Çizme ekibinin, menajerler aracılığıyla fiyat sorduğu öğrenildi.
FİYATI KOÇ BELİRLEDİ
Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde Szalai hakkında, "20 milyon euro'nun altını konuşmam bile" ifadelerini kullanmıştı. Son dönemde ismi Atalanta ve Atletico Madrid ile anılan 23 yaşındaki futbolcuya West Ham United'dan teklif geldiği ve bunun reddedildiği iddia edilmişti. İtalyan devi Napoli, geçen sezon son hafta maçında Devler Ligi'ne katılma fırsatını kaçırmıştı. Gattuso yerine Spalletti gelmişti.
5 BÜYÜK LİGDE OYNAR
Macaristan'ın hocası Marco Rossi, "Szalai bizim takımımızın kilit oyuncuları arasında. Harika bir turnuva geçirdi. Fenerbahçe'de seviye atladı. Henüz en üst seviyeye ulaşmadı ama böyle devam ederse Avrupa'nın 5 büyük liginden birine rahatlıkla gidebilir. Fenerbahçe'nin onun için belirlediği rakam çok gerçekçi" dedi.
Sarı-Lacivertli formayı geçen sezon sadece 6 aylık sürede 22 kez terleten Attila Szalai, 3 kez fileleri sarstı. Stoperde ve sol bekte görev yapabilen yıldız savunmacının kontratı 2025'te bitiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?