27 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Attila Szalai'ye Napoli kancası! İşte istenen rakam

Son dakika transfer haberleri: 2021/2022 sezonunu zirvede tamamlayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli takıma katılan ve hem Fenerbahçe formasıyla hem de EURO 2020'de Macaristan Milli Takımı ile başarılı bir performans ortaya koyan Attila Szalai'nin talipleri artıyor. La Liga devi Atletico Madrid'in transferi için girişimlerini sürdürdüğü Macar futbolcuya Serie A ekibi Napoli de talip oldu. İşte yönetimin Szalai'nin bonservisi için istediği rakam... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Attila Szalai'ye Napoli kancası! İşte istenen rakam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Attila Szalai, İtalyan devi Napoli'nin radarına girdi. Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020'de boy gösteren Szalai; Almanya, Fransa ve Portekiz gibi güçlü rakiplere karşı forma giyerek dikkat çekti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Attila Szalai'ye Napoli kancası! İşte istenen rakam

Fotomaç'ın haberine göre; Szalai'nin hem F.Bahçe'deki hem de milli takımındaki performansı sonrası Napoli, yıldız savunmacıya talip oldu. Çizme ekibinin, menajerler aracılığıyla fiyat sorduğu öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Attila Szalai'ye Napoli kancası! İşte istenen rakam

FİYATI KOÇ BELİRLEDİ

Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde Szalai hakkında, "20 milyon euro'nun altını konuşmam bile" ifadelerini kullanmıştı. Son dönemde ismi Atalanta ve Atletico Madrid ile anılan 23 yaşındaki futbolcuya West Ham United'dan teklif geldiği ve bunun reddedildiği iddia edilmişti. İtalyan devi Napoli, geçen sezon son hafta maçında Devler Ligi'ne katılma fırsatını kaçırmıştı. Gattuso yerine Spalletti gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Attila Szalai'ye Napoli kancası! İşte istenen rakam

5 BÜYÜK LİGDE OYNAR

Macaristan'ın hocası Marco Rossi, "Szalai bizim takımımızın kilit oyuncuları arasında. Harika bir turnuva geçirdi. Fenerbahçe'de seviye atladı. Henüz en üst seviyeye ulaşmadı ama böyle devam ederse Avrupa'nın 5 büyük liginden birine rahatlıkla gidebilir. Fenerbahçe'nin onun için belirlediği rakam çok gerçekçi" dedi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Attila Szalai'ye Napoli kancası! İşte istenen rakam

Sarı-Lacivertli formayı geçen sezon sadece 6 aylık sürede 22 kez terleten Attila Szalai, 3 kez fileleri sarstı. Stoperde ve sol bekte görev yapabilen yıldız savunmacının kontratı 2025'te bitiyor.

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