Fenerbahçe'de, geçen sezon İtalya'nın Genoa takımına kiralık giden Miha Zajc ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalya'da kendini kanıtlayan Sloven orta saha, Genoa'da devam etmek istiyor. İtalyan kulübünün de yakın zamanda sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe 'nin geçen sezon başında kiralık olarak Genoa'ya gönderdiği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc konusunda İtalyanlar ısrarcı...

Fanatik'te yer alan habere göre, sergilediği futbolla SerieA'da kendini kanıtlayan Zajc konusunda Genoa yetkililerinin Sarı Lacivertli kulübün önümüzdeki günlerde kapısını çalıp, transferi sonlandıracağı öğrenildi.

Ailesinin de İtalya'da kalmasına sıcak baktığı Zajc, geçtiğimiz sezon Serie A'da 31, İtalya Kupası'nda ise 2 maçta Genoa formasını başarı ile taşımıştı.

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