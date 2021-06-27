Son dakika transfer haberi: Erdinç Sözer'den Serdar Dursun yorumu! "Fenerbahçe'ye yakışıyor"
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Erdinç Sözer, açıklamalarda bulundu. Sözer, sarı lacivertlilerin, yeni transferi Serdar Dursun'la ilgili olarak, "Onun adına mutluyum ve çok şey yapacağına inanıyorum. Serdar, Fenerbahçe'ye çok yakışıyor" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de geçen sezon Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Erdinç Sözer'den önemli açıklamalar geldi. Akşam'ın derlediği habere göre; Bild gazetesine konuşan Sözer, "Emre bana o dönem, şampiyonluk mücadelesinde ona asistan olarak destek olup olamayacağımı sordu. Memnuniyetle kabul ettim. Sivasspor'a karşı son iç saha maçında aldığımız yenilgi bize şampiyonluğa mal oldu. Bu gerçekten şanssızlıktı. Oyunlar çok yoğun bir seviyedeydi. Sanki her hafta kupa oyunları oynuyormuşuz gibiydi." dedi.
"SERDAR DURSUN FENERBAHÇE'YE YAKIŞIYOR"
Erdinç Sözer, "Emre ile olan işbirliği sansasyonel oldu. Mesut harika bir futbolcu ve harika, hoş bir çocuk. Bu harika kulüpteki bu deneyim için çok minnettarım. Serdar Dursun'un Fenerbahçe'yi tercih etmesini kesinlikle anlayabiliyorum. Onun adına mutluyum ve çok şey yapacağına inanıyorum. Serdar, Fenerbahçe'ye çok yakışıyor. Şu anda ailemle tatile gideceğim. Başka bir şey düşünmek istemiyorum." diye konuştu.
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