27 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı! Ali Koç...

F.Bahçe'de Gökhan Gönül kararı! Ali Koç...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Fenerbahçe'de, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertlilerde, 1 sezon daha kalıp, hizmet etmek isteyen deneyimli sağ bekin durumu Başkan Ali Koç ile yapacağı zirve sonrası netlik kazanacak.İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün geleceği başkan Ali Koç ile yapacağı görüşme sonrasında belli olacak. Kulüpte 1 sezon daha kalıp, hizmet etmek isteyen tecrübeli futbolcunun durumu Koç ile yapacağı zirve sonrası netlik kazanacak.

Fanatik'in haberire göre, Başkan Ali Koç'un da kalmasına sıcak baktığı Gökhan Gönül'ün önümüzdeki sezon kulübeyi zenginleştirmek için kalması yönünde karar verilmesi bekleniyor.

36 yaşındaki sağ bek, geçen sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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