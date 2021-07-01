Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Igor Angelovski hamlesi! Görüşmeler başladı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak gündeme Kuzey Makedonya'nın başında yer alan Igor Angelovski geldi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sona eriyor. Uzun süredir arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim aradığı hocayı buldu. Ünlü İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre; Rangnick ve Fonseca ile temaslarda bulunmayan Fenerbahçe, EURO 2020'de Kuzey Makedonya'nın başında olan Igor Angelovski ile görüşmelere başladı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ!
Haberde, 45 yaşındaki teknik adamın, Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede 3 yıllık kontrat talep ettiği ifade edildi.
IGOR ANGELOVSKI KİMDİR?
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Igor Angelovski 2 Haziran 1976 tarihinde Makedonya'da doğdu. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda görev alıyor. EURO 2020'de C Grubu'nda yer alan Kuzey Makedonya, 3 maçın sonunda puanla tanışamadan turnuvaya veda etti.
Igor Angelovski teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Rabotnicki takımını çalıştırarak başladı. 2 yıl bu kulüpte görev aldıktan sonra Makedonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine geldi. Kısa bir süre sonra ise Makedonya Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirildi.
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