26 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye kötü haber! Lucien Favre'den sonra Paulo Fonseca...

F.Bahçe'ye Fonseca'dan kötü haber! Favre'den sonra...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 Giriş Tarihi: 26.06.2021

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de, teknik direktör belirsizliği yaşanıyor. Takımı yabancı bir teknik adama emanet etme kararı olan Başkan Ali Koç, listedeki isimlerle görüşmelerine devam ediyor. Roma'dan ayrılan ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Paulo Fonseca'dan sarı lacivertlilere kötü haber geldi. Portekizli teknik direktörün, Crystal Palace yolunda olduğu iddia edildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Yeni sezonda takımı yabancı bir teknik adama emanet etme kararı olan yönetim, listesindeki hoca adaylarıyla görüşmelerine devam ediyor.

Roma'dan ayrılan ve Tottenham ile anlaşma sağlayamayan Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Bir süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde olan 48 yaşındaki çalıştırıcının İngiltere Premier Lig yolunda olduğu iddia edildi. Talkport.com'un haberine göre, gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren Crystal Palace, Paulo Fonseca'yı takımın başına getirmek istiyor. Lucien Favre ile masaya oturan Palace yönetiminin, deneyimli hocayı ikna edemesinin ardından ibreyi Fonseca'ya çevirdiği öğrenildi.

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