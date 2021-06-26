Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Yeni sezonda takımı yabancı bir teknik adama emanet etme kararı olan yönetim, listesindeki hoca adaylarıyla görüşmelerine devam ediyor.

Roma'dan ayrılan ve Tottenham ile anlaşma sağlayamayan Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Bir süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde olan 48 yaşındaki çalıştırıcının İngiltere Premier Lig yolunda olduğu iddia edildi. Talkport.com'un haberine göre, gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren Crystal Palace, Paulo Fonseca'yı takımın başına getirmek istiyor. Lucien Favre ile masaya oturan Palace yönetiminin, deneyimli hocayı ikna edemesinin ardından ibreyi Fonseca'ya çevirdiği öğrenildi.

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