22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeniden Edin Dzeko gündemde!

F.Bahçe o isimde vazgeçmiyor! Yıllık ücreti...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'de forvet konusunda arayışlar sürerken gündeme yeniden geldi. 35 yaşındaki forvet için aradığı tek engel ise yıllık ücreti. İşte sarı-lacivertlilerin transferindeki son gelişmeler... ()

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren , bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Geçtiğimiz sezondaki gibi golcü sıkıntısı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, yeni sezonda bu bölgeyi güçlü bir isme emanet etmek istiyor. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin gündemine ilk olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında giren 'nun adı, yeniden sarı-lacivertli takımla anılıyor.

ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Boşnak golcünün, Başkan tarafından 'seçim hediyesi' olarak takıma katılacağı ileri sürüldü. kaynaklı bilgiler ise bu transferin zor olduğunu gösteriyor. Peki transferde son durum ne?

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Dzeko'nun menajerleriyle temas kurdu. 35 yaşındaki yıldızdan 'olur' alındı. Roma kulübü, bonservis talep etmiyor. Ancak sıkıntı burada başlıyor. Tecrübeli futbolcunun Roma'dan yıllık net kazancı 5 milyon Euro...

Vergi ve menajerlik komisyonu dahil edildiğinde, Fenerbahçe'ye yıllık faturası 8.5 milyon Euro oluyor. Ayrıca Boşnak golcü minimum iki yıllık sözleşme talep ediyor. İşte bu maliyet nedeniyle transferin gerçekleşmesi zorlaşıyor.

EDİN DZEKO KİMDİR?

35 yaşında ve 1.93 boyunda olan Edin Dzeko kariyeri boyunca çıktığı 637 maçta 292 gol attı, 132 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Roma'da 38 karşılaşmada 13 gol-5 asist ile oynadı. Bosna Hersekli futbolcu milli forma altında ise 114 maçta 59 gol atmayı başardı.

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