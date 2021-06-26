Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt... | FB haberleri
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Özellikle kanat, forvet ve defansa futbolcu arayışlarını sürdüren Kanarya, Listeye, Edin Visca, Mario Rui, Patrick Van Aanholt gibi isimleri ekledi. İşte Fenerbahçe'nin tranfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok yıldız isim listeye eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detaylar...
EDİN VISCA
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızı Visca için nabız yoklamaya devam ediyor. Başakşehir ve oyuncuyla görüşülüp yeni teklif iletilecek.
SEAD KOLASINAC
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Sead Kolasinac için girişimler devam ederken, Fenerbahçe'ye rakip çıktı. The Sun'ın haberine göre, Olimpiakos Kolasinac için devreye girdi. Futbolcuyla bağlantıyı Mesut Özil sağlayacak.
CEDRIC BAKAMBU
Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen ve Villarreal performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cedric Bakambu gündeme geldi. Bakambu'nun menajeri, "Bakambu'nun Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak biz uygun bir ücretle transferi bitirebiliriz" dedi.
AURELIO BUTA
Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Aurelio Buta için girişimlerini sürdürüyor. Antwerp forması giyen Angola asıllı Portekizli oyuncu geçen sezon Belçika Ligi'nde 19 maçta 3 asist yaptı.
PATRICK VAN AANHOLT
Galatasaray'ın da listesinde yer alan Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt Fenerbahçe'ye yakın. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuya teklif iletildi.
GERMAN VALERA
El Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Fenerbahçe 19 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor. Alt yapıdan yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Valera geçtiğimiz sezon Tenerife'ye kiralandı. La Liga 2'de 16 maçta şans bulup 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
DANIELE RUGANI
Geçtiğimiz sezonu Cagliari'de kiralık geçiren Juventuslu Daniele Rugani, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden biri. İtalyan savunmacının, kulübüyle anlaşılması durumunda maaş pazarlığı başlayacak.
MARIO RUI
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin başarılı ismi Mario Rui, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor. Çizme basınından gelen iddiaya göre, Trabzonspor'un transfer etmek istediği Mario Rui için Fenerbahçe'de devreye girdi.
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