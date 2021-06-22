22 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde 29 bin 8 kişi oy kullanacak!

F.Bahçe'de oy kullanacak üye sayısı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 25-26 Haziran 2021'de gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanacak üye sayısı belli oldu. Sarı-lacivertliler 29 bin 9 kişinin bu seçimde oy kullanacağını açıkladı. ()

Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda toplam 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğunu açıkladı.


İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüzün 25-26 Haziran 2021 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma hakkı olan kongre üye sayımız 28 bin 902, temsilci üye delege sayımız ise 107 olarak belirlenmiştir. Buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9'dur.

Bu sayıya Kongre tarihindeki erteleme nedeniyle aidat borçlarını 1-18 Nisan 2021 tarihleri arasında ödeyen üyelerimiz de dahildir.

Fenerbahçemizin geleceğini belirleyecek, kulübümüzün 3 yılına yön verecek kongremize, üyelerimizin katılımı önem arz etmektedir.

Değerli üyelerimizden hazirun listesinde yer alıp almadıklarını bu linkten kontrol etmelerini rica ederiz:"

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