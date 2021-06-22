22 Haziran 2021, Salı

ALTAY

Son dakika transfer haberleri: Altay Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar için harekete geçti!

Süper Lig ekibi F.Bahçe'nin yıldızına göz dikti!
ALTAY
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'in yeni takımlarından 'da gündem stoper hattına çevrildi. ekibi, 'de bir türlü istediği fırsatı bulamayan için harekete geçti. İşte transferdeki son detaylar... (FB spor haberleri)

'in yeni ekiplerinden 'ın geçen sezon 2'nci Lig'de formasıyla müthiş bir performans sergileyen 'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, 'den ayrılması gündemde olan stoper 'la da temaslarını sıklaştırdı. Bodrumspor'da 30 gol, 5 asistle oynayarak geçen sezon 'de liglerin en golcü ismi olan Ozan'ın 2018 yılında 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadığı eski takımı Altay'la sözleşme imzalayacağı belirtildi. Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Sadık'a başka kulüplerin de talip olduğu ancak siyah-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü. Altay yönetiminin kongre sonrası atağa kalkıp, görüşme halinde olduğu futbolculara sözleşme imzalatması bekleniyor.

U19 TAKIMI DİBE ÇAKILDI

Altay geçen sezon tecrübeli futbolcularıyla 1'inci Lig'de Play-Off birincisi olarak adını 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yazdırırken, siyah-beyazlıların takımı sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. temsilcisinin genç ekibi, TFF 1'inci lig kulüplerinin yer aldığı 'nde son sıraya demir attı. , oynadığı 17 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlup alarak 9 puanla 18'inci oldu. Siyah-beyazlı ekip 27 gol atarken, kalesinde 44 gol gördü. Altay'da pandemi döneminde altyapı oyuncuları çalışmalarını bireysel olarak sürdürmüştü.
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