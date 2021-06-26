26 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy verme işlemi sona erdi!

F.Bahçe'de oy verme işlemi sona erdi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 Giriş Tarihi: 26.06.2021

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Sarı-lacivertli camiada, kurul üyeleri oylarını kullandı. 29 bin 9 üye bulunan seçimde oy verme işlemi saat 17.00'da tamamlandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de, Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde oy verme işlemi sona erdi.

Sarı-lacivertli camiada üyeler, saat 17.00'da biten seçimde oylarını kullandı.

Oy kullanma hakkı olan toplam 29 bin 9 üye bulunuyordu.

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