30 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Dimitrios Pelkas piyangosu! Rubin Kazan teklifini iletti

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transfer döneminde bonservisleri elinde olan Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği de devam ederken, Dimitrios Pelkas'a ise Rubin Kazan'dan teklif geldiği ortaya çıktı. İşte Rus kulübünün Kanarya'ya sunduğu o teklif... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Dimitrios Pelkas piyangosu! Rubin Kazan teklifini iletti
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.06.2021

Transfer döneminde hücum ve savunma bölgesini Serdar Dursun'la Steven Caulker'ı alarak güçlendiren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Dimitrios Pelkas piyangosu! Rubin Kazan teklifini iletti

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yaz PAOK'tan transfer ettiği Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'a Rubin Kazan'dan resmi teklif geldiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Dimitrios Pelkas piyangosu! Rubin Kazan teklifini iletti

Fanatik'in haberine göre; 27 yaşındaki orta saha için Rus kulübü 6 milyon Euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Dimitrios Pelkas piyangosu! Rubin Kazan teklifini iletti

"F.BAHÇE'DE MUTLUYUM" DEMİŞTİ

Lyon, Leverkusen, Valencia ve Norwich City gibi kulüplerin de takibinde olan Pelkas, transfer iddialarına yanıt vererek "Fenerbahçe'de oynamaktan çok mutluyum. Bu forma ile hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılar yaşamak istiyorum" demişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Dimitrios Pelkas piyangosu! Rubin Kazan teklifini iletti

Fenerbahçe'de 2023'e kadar sözleşmesi bulunan on numara, geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 34 maça çıkarken 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de planlar neden bozuldu? Açıklanmak istenen isim Bilic'ti F.Bahçe'de planlar neden bozuldu? "Açıklanmak istenen isim Bilic'ti"
Löw'den Mesut Özil açıklaması! Tekrar buluşacağımız zaman... Löw'den Mesut Özil açıklaması! "Tekrar buluşacağımız zaman..."
Kafa karıştıran açıklama! Fonseca ve F.Bahçe... Kafa karıştıran açıklama! Fonseca ve F.Bahçe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör