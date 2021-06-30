Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Dimitrios Pelkas piyangosu! Rubin Kazan teklifini iletti

"F.BAHÇE'DE MUTLUYUM" DEMİŞTİ

Lyon, Leverkusen, Valencia ve Norwich City gibi kulüplerin de takibinde olan Pelkas, transfer iddialarına yanıt vererek "Fenerbahçe'de oynamaktan çok mutluyum. Bu forma ile hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılar yaşamak istiyorum" demişti.