Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Dimitrios Pelkas piyangosu! Rubin Kazan teklifini iletti
Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transfer döneminde bonservisleri elinde olan Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği de devam ederken, Dimitrios Pelkas'a ise Rubin Kazan'dan teklif geldiği ortaya çıktı. İşte Rus kulübünün Kanarya'ya sunduğu o teklif... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Transfer döneminde hücum ve savunma bölgesini Serdar Dursun'la Steven Caulker'ı alarak güçlendiren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yaz PAOK'tan transfer ettiği Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'a Rubin Kazan'dan resmi teklif geldiği belirtildi.
Fanatik'in haberine göre; 27 yaşındaki orta saha için Rus kulübü 6 milyon Euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
"F.BAHÇE'DE MUTLUYUM" DEMİŞTİ
Lyon, Leverkusen, Valencia ve Norwich City gibi kulüplerin de takibinde olan Pelkas, transfer iddialarına yanıt vererek "Fenerbahçe'de oynamaktan çok mutluyum. Bu forma ile hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılar yaşamak istiyorum" demişti.
Fenerbahçe'de 2023'e kadar sözleşmesi bulunan on numara, geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 34 maça çıkarken 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
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