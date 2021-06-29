Fenerbahçe'de seçim sürecinin bitmesinin ardından teknik direktör belirsizliği hala devam ediyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yeni teknik adamın birkaç gün içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu. Kanarya'nın teknik direktör adayları arasında bulunan Rafael Benitez için İngiliz basını flaş bir iddia ortaya atarak, Everton'la anlaştığını ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olduğu bilinen Rafael Benitez'in imza atacağı kulüp belli oldu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; İspanyol teknik adam, Premier Lig ekibi Everton ile anlaşmaya vardı.

3 YILLIK İMZA

Haberin detaylarında Benitez'in, Everton'a 3 yıllık imza atacağı ve Çarşamba günü, anlaşmanın resmileşeceği ifade edildi.

THE SUN FENERBAHÇE'YE YAZMIŞTI

Öte yandan İngiliz The Sun gazetesi, 29 Haziran Salı günü yayınladığı haberde, Fenerbahçe'nin Benitez için yeniden devreye girdiğini yazmıştı.





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