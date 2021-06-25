Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam toplam borcu açıkladı! "1 milyar 841 milyon TL zarar var"

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, sarı-lacivertlilerin başkan yardımcısı Burhan Karaçam mali tabloyu açıkladı. Karaçam, "1 milyar 841 milyon lira zarar var. Futbol A.Ş. son 5 yıldır borca batık bir şirket durumunda." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda sarı-lacivertlilerin borçları ile alakalı rapor ve bilgilendirmeleri, Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam yaptı. Döviz cinsinden 612 milyon avro ve kısa döviz pozisyonu risklerinin 300 milyon dolar olduğunu belirten Karaçam, "1 milyar 841 milyon lira zarar var. Futbol A.Ş. son 5 yıldır borca batık bir şirket durumunda. Tüzüğümüz, 'Denk bütçe esastır' diyor. 'Bütçe dışı harcama yapılamaz' diyor. 'Verilen açık, bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanmayla karşılanabilir' diyor. 'Bunun için genel kurul onayı alınır.' diyor. Fenerbahçe'nin konsolide borç artışı 2013-2014 sezonunda başlamış ve 2017-2018'e kadar sürmüş. Ek bütçe için olağanüstü genel kurul yapılmamış. Tüzüğe uyumla ilk konsolidasyon bizim yönetimimiz tarafından yapıldı. 5 yıllık dönemde tüzük hükümler aynen uygulansaydı her sene bütçenin yüzde 10'u kadar sapma olacaktı. Bunun ortalama bütçenin yüzde 50'si kadar olması gerekiyordu. Ancak bütçenin 5 katını aşmıştır toplam borçlanma. Sadece 2017-2018'de toplam borcun yüzde 40'ı kadar borç artışı olmuştur. Bu yüksek borçlanma da faaliyetleri finanse etmeye yetmemiş. Faktoring şirketlerinden 300 milyon lira finansman sağlanmıştır. 2015'te Ülker Stadı'nın isim hakkında için 10 yıllığında 90 milyon dolara mutabık kalınmış, bu para 1 yılda tahsil edilerek harcanmıştır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ KULÜPLERİN FARKLI YAPILANMA VE YENİ GELİR KAYNAKLARINA İHTİYAÇLARI VAR"

Fenerbahçe eski yönetiminin borç konusuyla ilgili konuşan Burhan Karaçam, "Yeterli döviz geliri olmadan döviz cinsinden borçlanma çok büyük yönetim hatasıdır" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Çok büyük risk oluşturmuştur. Bu riskten aldığımız önlemlerle büyük ölçüde kurtulabildik. Banka kredileri için gelecek yılların gelirleri temlik edilmiş. Futbol A.Ş'nin yaklaşık yüzde 31 hissesi 2 bankaya teminat olarak rehin edilmiştir. Göreve geldiğimiz gün 4-5 aydan bu yana birikmiş 350 milyon lira vadesi geçmiş borç yüküyle karşılaştık. İlk yıl 700 milyon lira üzerinde borç ödemesi yaptık. 3 milyar 184 milyonluk borç sabit durmuyor. Biz 3 yıllık dönem içinde 2,5 milyar lira faiz, borç ve kur geri ödemesi yapmışız. 2,2 milyar lira gelir ürettik. Gelirler yeterli olmadığı için yeni kaynaklar (1,1 milyar lira) temin ettik. Nisan ayına geldiğimizde 3 milyar 184 milyon lira toplam borcumuz 5 milyara çıktı. Döviz borcumuz 612 milyondan 508 milyona indi. 2021 yılı için toplam gelir 1 milyar 522 milyon lira, gider 2,3 milyar lira, dönem zararı ise 816 milyon lira. Bu rakam bizi bir ölçüde etkiliyor. Bu sene yapılandırmayla 524 milyon lira faizi erteledik. Toplam nakit açığı 623 milyon lira veriyoruz. 9 yıllık yeniden yapılanma çözüm değil. Bugünkü haliyle 19 da olsa çözüm değil. Türkiye'deki kulüplerin farklı yapılanma ve yeni gelir kaynaklarına ihtiyaçları var."

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