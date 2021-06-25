25 Haziran 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'nun eski koçu Zeljko Obradovic'in yeni takımı belli oldu!

Resmen açıklandı! Zeljko Obradovic...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 Giriş Tarihi: 25.06.2021

Fenerbahçe ile birçok başarıya ulaşan Zeljko Obradovic, geçtiğimiz yıl sarı lacivertliler ile yollarını ayırmıştı. O dönemden bu yana takım çalıştırmayan 61 yaşındaki başantrenör, eski takımı Partizan ile anlaştı. Anlaşmayı Sırbistan ekibinin başkanı duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan başarılı antrenör Zeljko Obradovic, eski takımı Partizan ile anlaşmaya vardı. Sırbistan ekibinin başkanı Ostoja Mijailovic, 61 yaşındaki antrenörle 3 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Zeljko Obradovic basketbola bir yıl ara vermesinin ardından, antrenörlük hayatına başladığı Partizan'a geri döndü.

Sırp basını, Zeljko Obradovic'in Partizan'dan maaş olarak büyük bir rakam istemediğini ancak iyi bir kadro kurabilmek için yönetimden garanti aldığını belirtti. Zeljko Obradovic ile yapılan anlaşmanın ardından, Partizan'ın transfer çalışmalarına başlayacağı vurgulandı.

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