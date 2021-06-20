20 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer gündemine Guilherme Arana'yı aldı!

F.Bahçe'ye sambacı sol bek! Bonservis bedeli...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika transfer haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen 'de gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, bonservisi 'da olan ve son 1.5 sezonunu Ligi takımlarından Atletico 'da geçiren için harekete geçti. (FB spor haberleri)

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen , aradığı sol beki 'da buldu. 'ın haberine göre sarı-lacivertliler, bonservisi temsilcisi 'da olan ve son bir buçuk sezonu takımlarından Atletico 'da geçiren 24 yaşındaki yıldız 'yı yakın markaja aldı.

BENFİCA DA İSTİYOR

Mineiro'da gösterdiği başarılı performansla kadrosuna çağrılan sol bek, kariyerine 'da devam etmek istiyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Portekiz ekibi 'nın da ilgilendiği oyuncu için kulüplerin 6,5 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği bildirildi. , Ocak 2020'den beri kulüp formasını giyen oyuncu için Sevilla'ya 3 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. Brezilya ekibinin, 30 Haziran'a kadar 2,5 milyon Euro daha ödemesi halinde oyuncunun bonservisini alma hakkı bulunuyor.


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