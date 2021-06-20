Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer gündemine Guilherme Arana'yı aldı!
Son dakika transfer haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, bonservisi Sevilla'da olan ve son 1.5 sezonunu Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro'da geçiren Guilherme Arana için harekete geçti. (FB spor haberleri)
Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, aradığı sol beki Brezilya'da buldu. Yeni Asır'ın haberine göre sarı-lacivertliler, bonservisi La Liga temsilcisi Sevilla'da olan ve son bir buçuk sezonu Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro'da geçiren 24 yaşındaki yıldız Guilherme Arana'yı yakın markaja aldı.
BENFİCA DA İSTİYOR
Mineiro'da gösterdiği başarılı performansla Tokyo Olimpiyat Oyunlar için Brezilya milli takımının kadrosuna çağrılan sol bek, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Portekiz ekibi Benfica'nın da ilgilendiği oyuncu için kulüplerin 6,5 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği bildirildi. Atletico Minerio, Ocak 2020'den beri kulüp formasını giyen oyuncu için Sevilla'ya 3 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. Brezilya ekibinin, 30 Haziran'a kadar 2,5 milyon Euro daha ödemesi halinde oyuncunun bonservisini alma hakkı bulunuyor.
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