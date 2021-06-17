17 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için karar anı! Lucien Favre, Zlatko Dalic, Paulo Sousa, Marco Silva ve Castro...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde en büyük belirsizlik teknik direktör olarak görülüyor. Başkan Ali Koç'un bir dönem daha devam etmesi beklenirken, kiminle çalışacağı ise merak konusu. Sarı lacivertlilerin gündeminde ise oldukça prestijli teknik adamlar bulunuyor. Listede adı geçen Lucien Favre, Zlatko Dalic, Paulo Sousa, Marco Silva ve Castro için karar anı yaklaşıyor. İşte yaşanan son gelişmeler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için karar anı! Lucien Favre, Zlatko Dalic, Paulo Sousa, Marco Silva ve Castro...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

'de teknik direktör belirsizliği devam ederken, başkan 'un verdiği süre kısalıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için karar anı! Lucien Favre, Zlatko Dalic, Paulo Sousa, Marco Silva ve Castro...

Koç iki hafta önce basın mensupları ile yaptığı toplantıda yeni hocalarının haziran ayının 3. haftasında netleşeceğini söylemişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için karar anı! Lucien Favre, Zlatko Dalic, Paulo Sousa, Marco Silva ve Castro...

Teklif yapılan henüz yanıtını vermedi. Liste başındaki Alman hocadan acele etmesini isteyen Koç'un bu hafta bitmeden teknik direktör konusunu halletmeyi planladığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için karar anı! Lucien Favre, Zlatko Dalic, Paulo Sousa, Marco Silva ve Castro...

ALTERNATİFLER HAZIR

'nin mevcut takım kadrosunu incelediği belirtilirken, kararını bir iki gün içinde bildirmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için karar anı! Lucien Favre, Zlatko Dalic, Paulo Sousa, Marco Silva ve Castro...

63 yaşındaki hoca olmazsa alternatiflerden birisi ile anlaşılacak. , , , adı geçen diğer adaylar. Sürpriz bir ismin de olduğu konuşuluyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için karar anı! Lucien Favre, Zlatko Dalic, Paulo Sousa, Marco Silva ve Castro...

Başkan hocayı bir an önce belirleyip, transfere yönelerek seçimli genel kurulda üyelerin karşısına güçlü bir şekilde çıkmak istiyor. (Fotomaç)

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