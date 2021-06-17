Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için karar anı! Lucien Favre, Zlatko Dalic, Paulo Sousa, Marco Silva ve Castro...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde en büyük belirsizlik teknik direktör olarak görülüyor. Başkan Ali Koç'un bir dönem daha devam etmesi beklenirken, kiminle çalışacağı ise merak konusu. Sarı lacivertlilerin gündeminde ise oldukça prestijli teknik adamlar bulunuyor. Listede adı geçen Lucien Favre, Zlatko Dalic, Paulo Sousa, Marco Silva ve Castro için karar anı yaklaşıyor. İşte yaşanan son gelişmeler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ederken, başkan Ali Koç'un verdiği süre kısalıyor.
Koç iki hafta önce basın mensupları ile yaptığı toplantıda yeni hocalarının haziran ayının 3. haftasında netleşeceğini söylemişti.
Teklif yapılan Lucien Favre henüz yanıtını vermedi. Liste başındaki Alman hocadan acele etmesini isteyen Koç'un bu hafta bitmeden teknik direktör konusunu halletmeyi planladığı öğrenildi.
ALTERNATİFLER HAZIR
Lucien Favre'nin mevcut takım kadrosunu incelediği belirtilirken, kararını bir iki gün içinde bildirmesi bekleniyor.
63 yaşındaki hoca olmazsa alternatiflerden birisi ile anlaşılacak. Dalic, Marco Silva, Paulo Sousa, Castro adı geçen diğer adaylar. Sürpriz bir ismin de olduğu konuşuluyor.
Başkan Ali Koç hocayı bir an önce belirleyip, transfere yönelerek seçimli genel kurulda üyelerin karşısına güçlü bir şekilde çıkmak istiyor. (Fotomaç)
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