Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, özellikle son 2 sezonda Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı. Sarı lacivertlilerden ayrılması beklenen 26 yaşındaki oyuncuya, Fransa'dan bir talip çıktı. İddialara göre milli oyuncu için Kanarya'ya yakın zamanda resmi teklif iletilecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Ozan Tufan için bir Fransız takımının resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncu için gelecek rakama göre tavrını belirleyecek. Ozan'a Premier Lig'den bazı takımların ilgisi olduğu biliniyor. Milli futbolcu geçen sezonu 6 gol+10 asistle tamamlamıştı. (Fotomaç)

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ