24 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Ozan Tufan'a Fransa'dan talip! Fenerbahçe'nin kapısını çalmak için geliyorlar

Ozan'a Fransa'dan talip! Resmi teklif an meselesi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, özellikle son 2 sezonda Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı. Sarı lacivertlilerden ayrılması beklenen 26 yaşındaki oyuncuya, Fransa'dan bir talip çıktı. İddialara göre milli oyuncu için Kanarya'ya yakın zamanda resmi teklif iletilecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Ozan Tufan için bir Fransız takımının resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncu için gelecek rakama göre tavrını belirleyecek. Ozan'a Premier Lig'den bazı takımların ilgisi olduğu biliniyor. Milli futbolcu geçen sezonu 6 gol+10 asistle tamamlamıştı. (Fotomaç)

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