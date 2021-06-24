Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Hedefte Cedric Bakambu var
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde hareketlilik sürüyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan seçim telaşı varken, öte yandan yeni gelecek teknik direktör için de hazırlıklar devam ediyor. Tüm bunlara rağmen transferde geri kalmak istemeyen Kanarya, somut hamleler yapmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin gündemine, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Cedric Bakambu girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fener'de Cedric Bakambu sürprizi... Kongolu yıldızın menajeri, Fenerbahçe Yönetimi ile iletişime geçerek yıldız oyuncusunu teklif etti. Takvim'in haberine göre; menajeri, "Bakambu'nun Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak biz uygun bir ücretle transferi bitirebiliriz" dedi.
ÖNCE HOCAMIZA DANIŞACAĞIZ
Bu teklif üzerine Fenerbahçe Yönetimi, "Yeni hocamız henüz belli değil. Teklifinizi değerlendirmeye alacağız. Hocamız belli olur olmaz, ona da danışarak kararımızı i leteceğiz" cevabını verdi.
BURSASPOR'DA FORMA GİYDİ
2018 yılında 40 milyon Euro bonservis ücretiyle Villarreal'den Çin Ligi ekiplerinden Guoan'a transfer olan Cedric Bakambu, 2014-2015 yılları arasında da Bursaspor'da forma giymişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?