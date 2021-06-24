24 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Hedefte Cedric Bakambu var

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde hareketlilik sürüyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan seçim telaşı varken, öte yandan yeni gelecek teknik direktör için de hazırlıklar devam ediyor. Tüm bunlara rağmen transferde geri kalmak istemeyen Kanarya, somut hamleler yapmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin gündemine, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Cedric Bakambu girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Hedefte Cedric Bakambu var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Fener'de Cedric Bakambu sürprizi... Kongolu yıldızın menajeri, Fenerbahçe Yönetimi ile iletişime geçerek yıldız oyuncusunu teklif etti. Takvim'in haberine göre; menajeri, "Bakambu'nun Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak biz uygun bir ücretle transferi bitirebiliriz" dedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Hedefte Cedric Bakambu var

ÖNCE HOCAMIZA DANIŞACAĞIZ

Bu teklif üzerine Fenerbahçe Yönetimi, "Yeni hocamız henüz belli değil. Teklifinizi değerlendirmeye alacağız. Hocamız belli olur olmaz, ona da danışarak kararımızı i leteceğiz" cevabını verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Hedefte Cedric Bakambu var

BURSASPOR'DA FORMA GİYDİ

2018 yılında 40 milyon Euro bonservis ücretiyle Villarreal'den Çin Ligi ekiplerinden Guoan'a transfer olan Cedric Bakambu, 2014-2015 yılları arasında da Bursaspor'da forma giymişti.

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