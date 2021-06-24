Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Hedefte Cedric Bakambu var

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde hareketlilik sürüyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan seçim telaşı varken, öte yandan yeni gelecek teknik direktör için de hazırlıklar devam ediyor. Tüm bunlara rağmen transferde geri kalmak istemeyen Kanarya, somut hamleler yapmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin gündemine, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Cedric Bakambu girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fener'de Cedric Bakambu sürprizi... Kongolu yıldızın menajeri, Fenerbahçe Yönetimi ile iletişime geçerek yıldız oyuncusunu teklif etti. Takvim'in haberine göre; menajeri, "Bakambu'nun Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak biz uygun bir ücretle transferi bitirebiliriz" dedi.