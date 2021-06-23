Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Attila Szalai'nin bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana üstüne koyarak yükselen bir performans sergileyen Attila Szalai için yönetim taban ücreti belirledi. Sarı-lacivertliler, Macar savunma oyuncusu için 30 milyon euro'nun altında yer alan teklifleri değerlendirmeyecek. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Attila Szalai için transfer hedefini belirledi.
"Attila Szalai için 20 milyon euro'nun altını konuşmam bile." diyen Ali Koç, kendi döneminin en beğendiği transferlerinden biri olan Attila Szalai için 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Macaristan formasıyla başarılı bir EURO 2020 performansı gösteren Szalai için gelen teklifler de All Koç'un iştahını kabartti.
AVRUPA'DA ORTALAMA STOPER 30 MİLYON EURO!
Şu an Avrupa transfer plyasasında ortalama stoperlerin bile 30 milyon euro civarında rakamlara transfer olduğunu goren Fenerbahçe yönetimi, gelişime de açık olan 23 yaşındaki stoperi için 'astronomik teklifler dışındaki teklifleri değerlendirmeye de almayacak.
ATALANTA VE ATLETICO YAKIN TAKİPTE
Son dönemde ismi Atalanta ve Atletico Madrid ile anılan Attila Szalai için Fenerbahçe
son ana dek satışa yanaşmayacak. Ali Koç'un hedefinin bonservis gelirinin yanısıra
bir sonraki satıştan da pay almak olduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'YA ALDI
Fenerbahçe'nin 2 milyon euro'ya Apollon Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai,
geçen sezon Super Lig'de 21 maça çıkıp 3 gol attı.
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