24 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür!

Aziz Yıldırım'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 24.06.2021

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayında yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, spora yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti. Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan'a Türk sporunun gelişimi için teklif ettiğimiz konuların kanunlaşması konusunda, stadyum ve tesis yapımında teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayında yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Yıldırım'ın konu ile ilgili yaptığı konuşma şu şekilde oldu;

"Recep Tayyip Erdoğan'a Türk sporunun gelişimi için teklif ettiğimiz konuların kanunlaşması konusunda, stadyum ve tesis yapımında teşekkürlerimi sunuyorum.

Fenerbahçe Üniversitesi açılış zamanı Cumhurbaşkanı Erdoğan bize çok destek oldu. Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'Niye bu üniversite için bu kadar uğraşıyorsun?' dedi. 10 yıldır uğraşıyordum. 'Rakiplerden birinin üniversitesi var?' dedim. 'O onların değil' dedi. 'Olsun o zaman ilk biz olalım' dedim. Sağolsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan izin verdi."

Yıldırım Başkan Erdoğan'la o diyaloğu anlattı!

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