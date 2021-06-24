24 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika spor haber: Aziz Yıldırım'ın kongreye katılmama kararı üzerine Fenerbahçe'den açıklama geldi!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, otopark kullanma isteğinin reddedilmesi sebebiyle kongreye katılmayacağını açıklamıştı. Sarı lacivertli kulüp, 'Zorunlu açıklama' başlığı altında Aziz Yıldırım'ın bu kararına ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Beklentimiz Aziz Yıldırım'ın kongremize katılmasıdır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin gelecek 3 yıldaki başkanı bu seçimin ardından belli olacak. Seçimin yankıları günler öncesinden başladı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım otopark kullanımına izin verilmemesi sebebiyle kongreye katılmayacağını açıklamıştı. Sarı lacivertli kulüp, Yıldırım'ın bu açıklamasına 'Zorunlu açıklama' başlığı altında cevap verdi.
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