Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Edin Dzeko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Hangi takımlarda oynadı? Kaç golü var? Kaç asisti var?
Roma forması giyen Edin Dzeko, transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Futbolseverler Edin Dzeko'nun yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Edin Dzeko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
Edin Dzeko kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Edin Dzeko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
EDIN DZEKO KİMDİR?
17 Mart 1986 yılında dünyaya gelen Dzeko, kariyeri boyunca FK Zeljeznicar Sarajevo, FK Teplice, FK Usti nad Labem, Wolfsburg ve Manchester City gibi takımlarda forma giydi. Dzeko, 2016 yılında İngiliz ekibi Manchester City'den 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu. 5 yıldır İtalyan takımında forma giyen 35 yaşındaki golcünün sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Dzeko, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 38 maçta, 13 gol, 5 asist kaydetti. 1.93 boyundaki golcü oyuncu, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 114 karşılaşmada 59 gol attı.
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