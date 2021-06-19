19 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Edin Dzeko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Hangi takımlarda oynadı? Kaç golü var? Kaç asisti var?

F.Bahçe'nin transfer gündemindeki Edin Dzeko kimdir?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

forması giyen , transfer döneminde 'nin gündemine geldi. Futbolseverler 'nun yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Edin Dzeko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

EDIN DZEKO KİMDİR?

17 Mart 1986 yılında dünyaya gelen Dzeko, kariyeri boyunca , , , ve gibi takımlarda forma giydi. Dzeko, 2016 yılında ekibi Manchester City'den 11 milyon Euro bonservis bedeliyle 'ya transfer oldu. 5 yıldır takımında forma giyen 35 yaşındaki golcünün sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Dzeko, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 38 maçta, 13 gol, 5 asist kaydetti. 1.93 boyundaki golcü oyuncu, 'nda da 114 karşılaşmada 59 gol attı.

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