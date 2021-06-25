Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetim kurulu listesini açıkladı!
Fenerbahçe'de yapılacak olan seçim öncesinde tek aday olan başkan Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini açıkladı. İşte o liste...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurul öncesi yönetim listesini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Başkanımız Ali Koç'un önümüzdeki üç yıllık yeni dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıdaki gibidir:
Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin
Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş
Camiamızın bilgisine sunarız."
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