24 Haziran 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi... Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Seni bu seyirci ile göndereceğim Ali Koç!
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Seni affetmem Ali Koç bunu bil. Seni bu seyirci ile göndereceğim. Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sana gidip Serdar Dursun'u almak yakışmaz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Mevcut başkan Ali Koç yönetimini sert sözlerle eleştiren Yıldırım, "Seni bu seyirci ile göndereceğim" ifadelerini kullandı.
İşte o sözler:
Aziz Yıldırım: Seni affetmem Ali Koç bunu bil. Seni bu seyirci ile göndereceğim. Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sana gidip Serdar Dursun'u almak yakışmaz
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?