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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi... Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Seni bu seyirci ile göndereceğim Ali Koç!

Aziz Yıldırım: Seni bu seyirci ile göndereceğim Ali Koç!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 24.06.2021

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Seni affetmem Ali Koç bunu bil. Seni bu seyirci ile göndereceğim. Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sana gidip Serdar Dursun'u almak yakışmaz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Mevcut başkan Ali Koç yönetimini sert sözlerle eleştiren Yıldırım, "Seni bu seyirci ile göndereceğim" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler:

Aziz Yıldırım: Seni affetmem Ali Koç bunu bil. Seni bu seyirci ile göndereceğim. Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sana gidip Serdar Dursun'u almak yakışmaz

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