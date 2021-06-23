Son dakika transfer haberleri: Metecan Birsen Fenerbahçe Beko'ya dönüyor
ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko, son olarak Pınar Karşıyaka forması giyen eski oyuncusu Metecan Birsen ile anlaşma sağladı. (FB spor haberi)
THY EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko eski oyuncusu Metecan Birsen'i yeniden bünyesine katmak üzere.
Eurohoops'un haberine göre sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki basketbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
26 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz 2 sezonda Pınar Karşıyaka forması giydi. 2011-12 sezonunda 16 yaşındayken Fenerbahçe'yle başladığı profesyonel kariyerini 2 senedir İzmir'de sürdüren Birsen, 2020-2021 sezonunda Karşıyaka formasıyla BSL'de çıktığı 25 maçta 8.7 sayı – 5.2 ribaund – 1.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Takımı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmeyi başarırken Metecan, BCL'de 6.4 sayı – 5.5 ribaund – 0.9 asist ortalamalarına sahipti.
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