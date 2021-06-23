THY EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko eski oyuncusu Metecan Birsen'i yeniden bünyesine katmak üzere.

Eurohoops'un haberine göre sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki basketbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

26 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz 2 sezonda Pınar Karşıyaka forması giydi. 2011-12 sezonunda 16 yaşındayken Fenerbahçe'yle başladığı profesyonel kariyerini 2 senedir İzmir'de sürdüren Birsen, 2020-2021 sezonunda Karşıyaka formasıyla BSL'de çıktığı 25 maçta 8.7 sayı – 5.2 ribaund – 1.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Takımı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmeyi başarırken Metecan, BCL'de 6.4 sayı – 5.5 ribaund – 0.9 asist ortalamalarına sahipti.

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