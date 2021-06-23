23 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de başkan adayları buluşuyor

F.Bahçe'de başkan adayları buluşuyor
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

Fenerbahçe 25-26 Haziranda olağan seçimli genel kurula gitmeye hazırlanıyor. Seçim öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt FB TV'de değerlendirmelerde bulunacak. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Seçim öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt FB TV'de değerlendirmelerde bulunacak.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Başkanımız Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Sayın Eyüp Yeşilyurt, yarın saat 10.45-11.30 arasında FB TV'de Seçimli Olağan Genel Kurulumuza ilişkin değerlendirmede bulunacaklar. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI 2021

Ali Koç
Eyüp Yeşilyurt

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANABİLECEK?

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda 29 bin 9 kişi oy kullanabilecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı 107 olarak belirlendi. Buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bim 9 oldu.

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