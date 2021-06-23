Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye geçen sezon devre arasında katılan ve bir türlü beklenilen verimi gsöteremeyen Mesut Özil çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özil, "Geçen sezon hazır değildim, gereken katkıyı veremedim. Ancak bu sezon her şey farklı olacak. Tüm futbolcular olarak bir hedef etrafında kenetlenip, bizden bekleneni başaracağız" diyerek sözlerini noktaladı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, "Bu sezon Fenerbahçe için çok farklı olacak. 7 yıllık bir özlemi gidermek, Süper Lig şampiyonluk kupasını yeniden müzemize kazandırmak için büyük uğraş vereceğiz" dedi.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sarı Lacivertliler'e katılan Mesut Özil, Fanatik'in haberine göre gelecek sezon hakkında bir hayli umutlu konuştu. Yeni sezonda takımın liderliğine soyunacak ve 10 numaralı formanın yanı sıra kaptanlık pazubandını da koluna takacak olan Mesut Özil, büyük bir heyecanla 1 Temmuz'da başlayacak olan kampı beklediğini söyledi.



Fenerbahçeli taraftarların kendisinden büyük beklentiler içinde olduğunu hatırlatan 32 yaşındaki süperstarın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu:

"Bu sezon Fenerbahçe için çok farklı olacak. 7 yıllık bir özlemi gidermek, Süper Lig şampiyonluk kupasını yeniden müzemize kazandırmak için büyük uğraş vereceğiz. Benim gibi takımın tecrübeli isimlerinin sorumluluk alma, elini taşın altına sokma zamanı."



"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIM"

Fenerbahçe taraftarına bir borcu olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, "Yeni sezonda herkes çok farklı bir Mesut Özil izleyecek. Camianın benden beklentilerinin farkındayım. Geçen sezon hazır değildim, gereken katkıyı veremedim. Ancak bu sezon her şey farklı olacak. Tüm futbolcular olarak bir hedef etrafında kenetlenip, bizden bekleneni başaracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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