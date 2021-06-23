23 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Paulo Fonseca ile kaç yıllık sözleşme imzalanacak? İşte yanıtı...

F.Bahçe yeni hocasıyla kaç yıllık sözleşme imzalayacak? İşte yanıtı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni sezon öncesi en çok merak edilen teknik direktör konusunu pazartesi günü açıklayacaklarını ifade etti. Koç'un listesinde yer alan iki isim arasından bir adım öne geçtiği öğrenildi. Bir diğer aday olan ise şu anda alternatif konumunda bekliyor. Portekizli hoca Fonseca ise yönetimden 2 yıllık sözleşme talep etti. (FB spor haberleri)

sonrası 'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusu cevabını buluyor. Başkan Ali Koç yeni hocayı "Seçilirsek Pazartesi açıklayacağız" diyerek duyurdu. İşte Fenerbahçe'den 2 yıllık sözleşme isteyen hoca ve listedeki diğer isim...

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak seçim için geri sayım sürerken, Sabah'ın haberine göre başkan Ali Koç, ilk icraat olarak teknik direktörü resmen açıklayacaklarını söyledi.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç ve ekibinin yabancı teknik adam konusunda büyük aşama kaydettiği ve iki adayın seçenekler arasında öne çıktığı bildirildi.

Bu isimlerden biri ile sözleşmesi sona erecek ... İtalyan kulübü, Fonseca ile yolları 30 Haziran'da ayıracak.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Fonseca'nın yönetimden 2 yıllık sözleşme talep ettiği gelen bilgiler arasında...

Bir diğer aday ile ise her konuda anlaşma sağlandı. Ancak yönetim bu ismi bekletiyor.

Ayrıca Koç, teknik direktör konusunda son ana kadar temkinli davranmak istiyor. Başkan son anda doğabilecek fırsatları da göz önünde bulundurup tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verecek.

PAULO FONSECA

Fonseca geçen sezon Roma ile 'da sezonu 62 puanla 7. sırada tamamladı. 48 yaşındaki hocanın sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

MARCO SILVA

Daha önce , , , ve gibi takımları çalıştıran 1.5 yıldır boşta...

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