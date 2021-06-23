23 Haziran 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak seçim için geri sayım sürerken, Sabah'ın haberine göre başkan Ali Koç, ilk icraat olarak teknik direktörü resmen açıklayacaklarını söyledi.
Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç ve ekibinin yabancı teknik adam konusunda büyük aşama kaydettiği ve iki adayın seçenekler arasında öne çıktığı bildirildi.
Bu isimlerden biri Roma ile sözleşmesi sona erecek Paulo Fonseca... İtalyan kulübü, Fonseca ile yolları 30 Haziran'da ayıracak.
Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Fonseca'nın yönetimden 2 yıllık sözleşme talep ettiği gelen bilgiler arasında...
Bir diğer aday Marco Silva ile ise her konuda anlaşma sağlandı. Ancak yönetim bu ismi bekletiyor.
Ayrıca Koç, teknik direktör konusunda son ana kadar temkinli davranmak istiyor. Başkan son anda doğabilecek fırsatları da göz önünde bulundurup tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verecek.
PAULO FONSECA
Fonseca geçen sezon Roma ile Serie A'da sezonu 62 puanla 7. sırada tamamladı. 48 yaşındaki hocanın sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
MARCO SILVA
Daha önce Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City, Watford ve Everton gibi takımları çalıştıran Marco Silva 1.5 yıldır boşta...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Paulo Fonseca ile kaç yıllık sözleşme imzalanacak? İşte yanıtı...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni sezon öncesi en çok merak edilen teknik direktör konusunu pazartesi günü açıklayacaklarını ifade etti. Koç'un listesinde yer alan iki isim arasından Paulo Fonseca bir adım öne geçtiği öğrenildi. Bir diğer aday olan Marco Siva ise şu anda alternatif konumunda bekliyor. Portekizli hoca Fonseca ise yönetimden 2 yıllık sözleşme talep etti. (FB spor haberleri)
Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusu cevabını buluyor. Başkan Ali Koç yeni hocayı "Seçilirsek Pazartesi açıklayacağız" diyerek duyurdu. İşte Fenerbahçe'den 2 yıllık sözleşme isteyen hoca ve listedeki diğer isim...
Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak seçim için geri sayım sürerken, Sabah'ın haberine göre başkan Ali Koç, ilk icraat olarak teknik direktörü resmen açıklayacaklarını söyledi.
Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç ve ekibinin yabancı teknik adam konusunda büyük aşama kaydettiği ve iki adayın seçenekler arasında öne çıktığı bildirildi.
Bu isimlerden biri Roma ile sözleşmesi sona erecek Paulo Fonseca... İtalyan kulübü, Fonseca ile yolları 30 Haziran'da ayıracak.
Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Fonseca'nın yönetimden 2 yıllık sözleşme talep ettiği gelen bilgiler arasında...
Bir diğer aday Marco Silva ile ise her konuda anlaşma sağlandı. Ancak yönetim bu ismi bekletiyor.
Ayrıca Koç, teknik direktör konusunda son ana kadar temkinli davranmak istiyor. Başkan son anda doğabilecek fırsatları da göz önünde bulundurup tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verecek.
PAULO FONSECA
Fonseca geçen sezon Roma ile Serie A'da sezonu 62 puanla 7. sırada tamamladı. 48 yaşındaki hocanın sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
MARCO SILVA
Daha önce Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City, Watford ve Everton gibi takımları çalıştıran Marco Silva 1.5 yıldır boşta...
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