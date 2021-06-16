Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili bir video yayınladı. Sarı lacivertlilerden yapılan paylaşımda,1959 öncesi şampiyonluklara atıfta bulunuldu. İşte Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi ilk şampiyonluğunun (1933) öyküsü... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Alın teriyle, efsanelerimizin büyük emekleriyle kazandığımız, kupaları müzemizde olan Türkiye Şampiyonluklarımıza sahip çıkıyoruz ve bu şampiyonlukları bizzat organize eden TFF'yi kendi tarihine vereceği cevabı bekliyoruz" mesajı paylaşıldı.

İşte Fenerbahçe'nin 1959 öncesi ilk şampiyonluğunun (1933) öyküsü:

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