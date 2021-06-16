16 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den 1933 şampiyonluğu öyküsü paylaşımı!

F.Bahçe'den 1933 şampiyonluğu öyküsü paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

, sosyal medya hesabından Şampiyonlukları ile ilgili bir video yayınladı. Sarı lacivertlilerden yapılan paylaşımda, öncesi şampiyonluklara atıfta bulunuldu. İşte 'nin 1959 yılı öncesi ilk şampiyonluğunun (1933) öyküsü... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Alın teriyle, efsanelerimizin büyük emekleriyle kazandığımız, kupaları müzemizde olan Şampiyonluklarımıza sahip çıkıyoruz ve bu şampiyonlukları bizzat organize eden 'yi kendi tarihine vereceği cevabı bekliyoruz" mesajı paylaşıldı.

İşte Fenerbahçe'nin 1959 öncesi ilk şampiyonluğunun (1933) öyküsü:

Fenerbahçe 1933 şampiyonluğunun öyküsünü paylaştı 1933 şampiyonluğunun öyküsünü paylaştı

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