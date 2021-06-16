16 Haziran 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den 1933 şampiyonluğu öyküsü paylaşımı!
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili bir video yayınladı. Sarı lacivertlilerden yapılan paylaşımda,1959 öncesi şampiyonluklara atıfta bulunuldu. İşte Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi ilk şampiyonluğunun (1933) öyküsü... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Alın teriyle, efsanelerimizin büyük emekleriyle kazandığımız, kupaları müzemizde olan Türkiye Şampiyonluklarımıza sahip çıkıyoruz ve bu şampiyonlukları bizzat organize eden TFF'yi kendi tarihine vereceği cevabı bekliyoruz" mesajı paylaşıldı.
İşte Fenerbahçe'nin 1959 öncesi ilk şampiyonluğunun (1933) öyküsü:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?