23 Haziran 2021, Çarşamba
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Ömer Temelli'nin yeni yönetimde ikinci başkan olarak görev alacağı gelen bilgiler arasında... Yıldırım döneminden gelecek bir başka isim ise Metin Doğan.
Doğan, Yıldırım'ın son döneminde Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve başarılı icraatlarıyla dikkat çekmişti.
Son olarak Ercan Karasu, Ali Koç'un yönetimine eklenecek yeni isimlerden biri olacak. Karasu da Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerinde yöneticilik yapmıştı.
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni yönetiminde Ömer Temelli Metin Doğan ve Ercan Karasu'ya yer verecek
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un favori olarak girdiği başkanlık seçiminde gözler yeni yönetiminde yer vereceği flaş isimlere çevrildi. Koç'un yeni listesinde, Ömer Temelli, Metin Doğan ve Ercan Karasu da yer alacak. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni yönetim listesini yarın açıklayacak. Sabah'ın haberie göre sarı-lacivertlilerde Ali Koç"un 3 yıllık yeni döneminde Aziz Yıldırım döneminden 3 kişinin bulunması bekleniyor. Bu isimlerin başında Ömer Temelli geliyor.
Ömer Temelli'nin yeni yönetimde ikinci başkan olarak görev alacağı gelen bilgiler arasında... Yıldırım döneminden gelecek bir başka isim ise Metin Doğan.
Doğan, Yıldırım'ın son döneminde Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve başarılı icraatlarıyla dikkat çekmişti.
Son olarak Ercan Karasu, Ali Koç'un yönetimine eklenecek yeni isimlerden biri olacak. Karasu da Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerinde yöneticilik yapmıştı.
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