23 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni yönetiminde Ömer Temelli Metin Doğan ve Ercan Karasu'ya yer verecek

F.Bahçe yönetiminde yeni isimler!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: Başkanı 'un favori olarak girdiği başkanlık seçiminde gözler yeni yönetiminde yer vereceği flaş isimlere çevrildi. Koç'un yeni listesinde, , ve da yer alacak. ( haberleri)

Başkanı yeni yönetim listesini yarın açıklayacak. Sabah'ın haberie göre sarı-lacivertlilerde Ali Koç"un 3 yıllık yeni döneminde döneminden 3 kişinin bulunması bekleniyor. Bu isimlerin başında geliyor.
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Ömer Temelli'nin yeni yönetimde ikinci başkan olarak görev alacağı gelen bilgiler arasında... Yıldırım döneminden gelecek bir başka isim ise .

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Doğan, Yıldırım'ın son döneminde Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve başarılı icraatlarıyla dikkat çekmişti.

Son olarak , Ali Koç'un yönetimine eklenecek yeni isimlerden biri olacak. Karasu da Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerinde yöneticilik yapmıştı.

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