23 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Zanka'dan flaş karar! Yeni sezonda...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'a kiraladığı Zanka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrodda düşünmediği Danimarkalı stoperin yeni sezonda Fenerbahçe'de oynamak istediği öğrenildi. (FB spor haberi)
Geçen sezonu Danimarka ekibi Kopenhag'da kiralık olarak geçiren Zanka, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymek istiyor. Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacıya Kopenhag yeni bir kiralık sözleşmesi önerdi.
Milliyet'in haberine göre; Danimarka ekibinin senelik 1.2 milyon euro kazanan Zanka'ya bu rakamı ödemek istemediği belirtildi.
Zanka, önümüzdeki günlerde yönetim ile bir araya gelecek ve maaşının bir kısmının kulüp tarafından ödenmesini isteyecek.
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