23 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Zanka'dan flaş karar! Yeni sezonda...

Zanka'dan flaş karar! Yeni sezonda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin geçtiğimiz sezon başında 'a kiraladığı Zanka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrodda düşünmediği Danimarkalı stoperin yeni sezonda Fenerbahçe'de oynamak istediği öğrenildi. ( haberi)

Geçen sezonu ekibi 'da kiralık olarak geçiren Zanka, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymek istiyor. ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacıya Kopenhag yeni bir kiralık sözleşmesi önerdi.

Milliyet'in haberine göre; Danimarka ekibinin senelik 1.2 milyon euro kazanan Zanka'ya bu rakamı ödemek istemediği belirtildi.

Zanka, önümüzdeki günlerde yönetim ile bir araya gelecek ve maaşının bir kısmının kulüp tarafından ödenmesini isteyecek.

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