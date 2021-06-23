Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'a kiraladığı Zanka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrodda düşünmediği Danimarkalı stoperin yeni sezonda Fenerbahçe'de oynamak istediği öğrenildi. (FB spor haberi)

Geçen sezonu Danimarka ekibi Kopenhag'da kiralık olarak geçiren Zanka, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymek istiyor. Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacıya Kopenhag yeni bir kiralık sözleşmesi önerdi.

Milliyet'in haberine göre; Danimarka ekibinin senelik 1.2 milyon euro kazanan Zanka'ya bu rakamı ödemek istemediği belirtildi.

Zanka, önümüzdeki günlerde yönetim ile bir araya gelecek ve maaşının bir kısmının kulüp tarafından ödenmesini isteyecek.

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